中國曝光3間諜犯 1人疑提供機密給軍情局

中國官媒央視上午推出專題報導曝光3名間諜犯，3人均接受訪問陳述自己的犯罪案情，而且沒打馬賽克。（圖擷自央視）

2019-11-01 20:34:18

〔中央社〕中國官媒央視上午推出專題報導曝光3名間諜犯。其中，在沿海某縣委宣傳部網宣中心擔任記者的邱德桂，被指提供一批含有機密文件的資料給「境外某軍情部門人員」。

根據網路資訊，邱德桂此前曾在中共福建省福州市閩清縣委宣傳部旗下的「閩清新聞網」多篇報導掛名。

請繼續往下閱讀...

今天是中國實施「反間諜法」5周年，央視新聞上午播出一則長達14分鐘的專題報導，披露近年來國家安全機關破獲的3起重大間諜案件。

這3名間諜犯包括，在某軍工科研院所下屬公司擔任網路管理員的陳偉、在某國常駐的某部委幹部張向斌、在沿海某縣委宣傳部工作的邱德桂。

3人均接受訪問陳述自己的犯罪案情，而且沒打馬賽克，但報導對涉及的國家與「境外地區」均隱而不提。

其中，陳偉在接觸一名自稱彼得的外國人；張向斌派駐外國時，被該國間諜情報機構人員色誘利誘；只有邱德桂是向「境外某軍情部門人員」提供情資，而這通常是指台灣軍事情報局。

報導稱，1990年出生的邱德桂案發前曾在沿海某縣委宣傳部網宣中心擔任記者，因為工作中能接觸到一些內部資料，只為人民幣1萬多元的好處，就將涉密資料出賣。

邱德桂在報導中表示，「那時候在（電子）郵箱裡，剛開始發現有些郵件，我以為是垃圾郵件，有一次我點開看，第一次看到它裡面寫，你們能不能提供當地一些負面資訊、新聞材料」。

邱德桂回憶說，「這種郵件發一封給我，我第一遍沒有回復他，差不多過了一個禮拜之後，我給他回信說你可以聯繫我的個人郵箱」。酬勞則從百元千元，甚至到萬元都有。

報導指出，邱德桂利用職務之便，透過複印、翻拍等方式，向對方提供了一批該縣縣委宣傳部的內部檔案資料，並收取報酬共計人民幣1.1萬餘元。

而實際上，這個與邱德桂郵件往來人真實身分，竟是「境外某軍情部門人員」。經鑒定，邱德桂非法提供的檔案資料中，1份為機密級、5份為秘密級。

2018年6月，邱德桂因「為境外非法提供國家秘密罪」被判處4年有期徒刑，剝奪政治權利一年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法