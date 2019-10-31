間諜學院? 孔子學院長禁入歐盟

比國荷語布魯塞爾自由大學孔子學院院長宋新寧，因涉及間諜行為，罕見地被禁止入境比國。（取自網路）

2019-10-31 05:30:00

也禁止入境比利時 效期八年

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國在世界各地廣設孔子學院，不僅引發干預學術自由的爭議，比利時「晨報」（De Morgen）廿九日更披露，比國荷語布魯塞爾自由大學（VUB）孔子學院院長宋新寧，因涉及間諜行為，罕見地被禁止入境比國，並連帶無法進入歐盟其他廿六個「申根協定」國家，有效期為八年。

在比利時活躍十餘年

綜合自由亞洲電台（RFA）和法國國際廣播公司（RFI）等媒體報導，宋新寧已在比利時活躍十餘年，運用廣泛人脈與學術界知名學者聯繫，除宣傳中國政府的立場外，也在中國留學生和商務人士圈中招募線人，佈建情報網絡，為中國情報機構服務。VUB早已知悉此事，但校方高層蓄意隱瞞。

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據稱中國政府每年為VUB提供廿萬歐元經費；比國媒體去年即已披露，該校無視安全部門對孔子學院角色的提醒。旅美中國法學學者滕彪向RFA表示，這是一個極為重要的案例，因為直指孔子學院最核心卻始終秘而不宣的使命—間諜行為和蒐集情報，被拉攏的學者和政要總是適時站出來，為中共利益發聲。他呼籲歐盟國家反制，關閉孔子學院。

據報導，宋的工作簽證在今年七月到期，當時他和妻子正在中國，比國移民局拒絕宋新寧的新工作簽證申請，並禁止宋新寧八年不得踏足申根區，據信比國安全部門因宋新寧涉及干涉和間諜行為，將其視為威脅。

宋新寧曾為中國人民大學歐洲問題研究中心主任，二○○七年來到比利時，就職於聯合國比較區域一體化研究中心（UNU-CRIS）。二○一六年，VUB與人民大學合作成立孔子學院，宋新寧擔任院長。

據報導，宋新寧和許多與歐洲官僚精英有密切關係的智庫和大學有密切聯繫。過去兩年，宋新寧在比利時外交部下屬的皇家國際關係研究所（Egmont Institute）發表六場報告。宋新寧要求比利時取消入境禁令，聲稱仍獲得VUB支持，「副校長米爾森還到人民大學見了我」。

有多國關閉孔子學院

孔子學院由中國教育部下屬的漢辦管理，二○○四年以來已在一三四個國家建立五百餘所孔子學院。在比利時，除VUB外，法語布魯塞爾自由大學（ULB）、魯汶大學工程學院、列日大學（Liège University）和西佛蘭德大學學院（HOWEST）也設有孔子學院。近年來，瑞典、法國、荷蘭、美國和加拿大的多所孔子學院，均因有干預所在國政治的嫌疑而被關閉。

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