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又一古蹟蒙難！荷蘭百年教堂大火 損失慘重

荷蘭霍赫馬德一間百年教堂起火，屋頂被燒毀崩塌，象徵性的尖塔也燒到斷裂。（圖擷取自sleutelstad）

荷蘭霍赫馬德一間百年教堂起火，屋頂被燒毀崩塌，象徵性的尖塔也燒到斷裂。（圖擷取自sleutelstad）

2019-11-06 15:40:13

〔即時新聞／綜合報導〕繼法國巴黎聖母院、日本沖繩首里城大火，日前又傳出一起古蹟慘案，荷蘭霍赫馬德（Hoogmade）一間百年教堂4日起火，屋頂被燒毀崩塌，象徵性的尖塔也燒到斷裂，讓當地居民心碎。

綜合外媒報導，這間聖母教堂建立在19世紀，至今已有2百年歷史，初步研判是教堂在進行整修工程時，不慎引起火災。火勢猛烈吞沒整間教堂，當地居民只能無助看著教堂磚瓦掉落、屋頂崩塌，連最具代表尖塔也斷開。

由於火勢猛烈，當地消防隊疏散周遭150公尺的住戶，所幸火勢受到控制沒有燒到民宅。消防隊將調查起火的詳細原因，在初步檢查後，尖塔暫時沒有倒塌的危險。

神父傑克葛拉斯（Jack Glas）表示，教堂是當地居民心靈支柱，如今卻慘遭祝融，嚴重打擊了他們的心。

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