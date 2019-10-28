花12年打造「世界最大樹屋」焚毀 原設計師嘆：是種解脫

美國田納西州的「世界最大樹屋」22日晚間起火燃燒，僅15分鐘就全部焚毀殆盡，當初花費12年建造樹屋的設計師柏吉斯，近日經常接到民眾致哀的電話，對此，柏吉斯感慨地表示，「樹屋毀滅算是一種解脫」。（美聯社）

2019-10-28 20:54:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州的「世界最大樹屋」（The Minister's Treehouse）22日晚間起火燃燒，僅15分鐘就全部焚毀殆盡，當初花費12年建造樹屋的設計師柏吉斯（Harold Burgess），近日經常接到民眾致哀的電話，對此，柏吉斯感慨地表示，「樹屋毀滅算是一種解脫」。

綜合媒體報導，世界最大樹屋22日晚間慘遭祝融，15分鐘內就燒成一團灰燼，起火原因至今依然不明，對此，投入12年打造樹屋的設計師柏吉斯，在災後兩天都情緒低落，近日經常接到民眾打電話前來慰問，柏吉斯才較為釋懷，並意味深長地表示，「從某種意義上來說，樹屋毀滅算是一種解脫」。

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根據外媒報導，整棟都是由柏吉斯一人打造的「世界最大樹屋」，因超出法定的高度限制，也沒有安裝火災警報器或灑水系統，消防局早在2012年就已將樹屋關閉；此外，據外媒指出，原建造者柏吉斯於火災發生前已將樹屋售出，然而，新屋主並沒有為樹屋投保，災後也拒絕配合警方調查。

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