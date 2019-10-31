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金門大橋附近火警黑煙衝天 險影響小三通航行
2019-10-31 17:44:16
〔記者吳正庭／金門報導〕金門興建中最大的公共工程「金門大橋」工地附近，今天中午傳出火警，現場堆滿前施工廠商留下的機具操作油、塑膠軟管及閒置輪胎，幾度竄出大量黑煙，1、2公里外市區大樓都可看見；縣消防局出動5車26人灌救，火勢在約2小時後獲得控制，幸未影響小三通船隻安全，起火原因仍待調查中。
起火地點距離金門大橋約300公尺，遠方望去，火災竄出的濃煙，幾度被強勁的風勢吹往大橋下方的小三通航道，不少前往金門高中停車場的駕駛人以為「大橋工地著火」，工區附近宿舍工人也頻頻探頭張望，縣府工務局、建設處幾位科長見濃煙冒出，連忙騎機車趕到火場了解。
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縣消防局原據報，附近有兩起田野火警，得知大橋工地附近遭火勢波及，且大橋下為小三通船隻航道，隨即出動包括一輛泡沫車在內的5車、26人到場灌救，很快控制火勢，下午約1點45分狀況解除；清查現場發現，有大批前大橋施工廠商遺留下的機具操作油、塑膠管、建材、輪胎等易燃物，幸好附近並無住家、人員波及，未釀重大災情。