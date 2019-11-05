疑點重重！中共四中全會嚴密封鎖 爆1高官離奇死亡

中共重慶市委副書記任學鋒離奇死於中共四中全會期間的京西賓館。（圖擷取網路）

2019-11-05 07:46:50

〔即時新聞／綜合報導〕中共重慶第三號人物、市委副書記任學鋒，於本月31日突然死亡，死亡時間正是中共四中全會期間、地點是四中全會召開的京西賓館、死因官方說病逝、但網爆墜樓亡，事後傳出，引爆中共官場及外界的議論紛紛，對四中全會的過程，開啟更多的揣測。

綜合媒體報導，中共四中全會於10月28日至31日在北京京西賓館召開，中共中央及地方要員幾乎全員到齊，會議採取全封閉式進行，整個賓館內外嚴控，不僅外界無法得知內容，更傳出連出席會議的人員也被隔離全部遭近身監控，不得隨意走動聊天，而這當中還是出事，傳出與會的任學鋒離奇去世。

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根據重慶官媒華龍網11月3日深夜23時發消息稱，中共重慶市委副書記任學鋒近日「因病去世」，年僅54歲；接著網上再流出一份訃告，稱任學鋒的遺體將在11月4日上午8時在北京昌平區殯儀館火化，訃告顯示，任學鋒死亡時間是10月31日；另有民間版的死因在網上流傳，指是「跳樓自殺身亡」。

這些線索顯示 任學鋒死因疑點很多

根據多家媒體的追蹤分析，疑點太多，任學鋒是中共中央候補委員，依慣例應出席四中全會，也住進京西賓館，從官方訃告透露出告別式及火化地點，顯示任學鋒在四中全會之前已到北京，並進進京西賓館，但直到全會最後一天的10月31日突然傳出「因病去世」，但是根據任學鋒的行程，他在10月26日以及10月24日還密集參加會議及會見企業代表，一切顯示身體正常。

官方通報任學鋒死亡時間到遺體火化只有9小時，且以含糊的「近日」來稱其死亡時間，明顯的不尋常，且依中國官階，任學鋒有資格在北京八寶山殯儀館舉行告別式且安葬八寶山，不過，官方定在昌平區殯儀館，就具有貶抑之意。

中共四中全會召開之前，中共權鬥傳言滿天飛，不過，所有傳言都被隱藏在封閉的全會之中，且整個會議幾乎滴水不露，卻在事後爆出官員在會議期間死亡，多位政治評論者把任學鋒死因，認為跟中共政爭有關。

任學鋒是河北邢台人，1965年10月26日生，是中共十八屆、十九屆中央候補委員，2008年曾任天津市副市長、2014年8月調任廣州市委書記、2017年2月兼任廣東省委副書記，2018年10月調任重慶市委副書記，官場順遂。

中共重慶市委副書記任學鋒離奇死於中共四中全會期間的京西賓館。（圖擷取網路）

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