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中共四中全會詭異登場 習近平權鬥勝負觀察指標浮現

中國國家主席、中共總書記習近平。（路透）

中國國家主席、中共總書記習近平。（路透）

2019-10-28 09:44:46

〔即時新聞／綜合報導〕延拖長達近2年的中共十九屆四中全會，今（28日）起到31日在北京登場，預計美中貿易戰、香港問題、經濟下行壓力沈重等問題都將被列入討論，不過，外界最關心的中南海權鬥問題也被爆可能浮出檯，尤其是，現任領導人習近平能否順利再掌權位，更受矚目，

綜合媒體報導，中共在今天之前，總是很低調處理四中全會延期召開的問題，根據統一口徑的說法，四中全會將討論和完善「中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題」。

反習勢力集結 習近平一度稱病拒開全會

不過，外界觀察重點則在政權穩定及派系鬥爭上，中共權鬥一向檯面下激戰，檯面上和諧，而此次的四中全會一再拖延召開，據觀察，主要是習近平執政受到很大挑戰，反習勢力大集結，透過香港問題及經濟下行壓力等問題，給習近平壓力，政論家陳破空觀察，四中全會一拖再拖，就是習近平急著四處打電話尋求支持，甚至一度傳出稱病住院想要拖延召開，但實在拖不過，才在十月的最後幾天召開。

會議前夕，中共方面才將涉及房峰輝案的2名將領拔掉人大代表資格，並有3個省級黨級一把手的調動，被認為是習近平勢力暫時穩固，不過，另個釋出的消息則打擊習近平，習一手提拔的香港特首林鄭月娥被傳出明年3月可能被去職的消息，很可能是習近平低頭的另個表現。但是，包括中聯辦王志民、港澳辦張曉明也傳要被換人，可能這次四中全會後，就留在北京回不到任職地，往上再究責，中央政治局常韓正負責港澳事務難免責，韓正被傳是江澤民派人馬。

習近平接班人是否浮現 觀察權鬥勝負指標

雙方人馬交鋒，習近平在十九大剛上任就修改憲法，去掉任期制，被外界指為「習皇登基」變終身制，但在一番派系鬥爭之下，陳破空認為，習近平敗退回到任期制，重提接班人制度，早期曾被提出的親信重慶市黨委書記陳敏爾，可能在這次全會中浮出檯面，但是，團派也可能另提現任國務院副總理胡春華為提班人，等於派系平衡，不過，一切都存在變數，尤其檯面下更在持續交鋒中。

接班人是否浮出檯面，仍有變數，但是，本月25日，《路透》發自新加坡的消息，報導有關四中全會的消息，點名3位可能被列入習近平接班人名單，包括上海黨總書記李強、重慶市黨委書記陳敏爾和廣東省黨委書記李希。與陳破空名單的交集是陳敏爾。

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