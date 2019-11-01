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中共四中全會再提一國兩制 陸委會：台灣堅拒信號明確

陸委會昨表示，台灣民眾堅定拒絕「一國兩制」的信號明確。（資料照）

陸委會昨表示，台灣民眾堅定拒絕「一國兩制」的信號明確。（資料照）

2019-11-01 05:30:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共十九屆四中全會昨天閉幕並發表會議公報，內容表示要堅持和完善「一國兩制」制度體系，並指「一國兩制」是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉。陸委會回應，台灣民眾堅定拒絕「一國兩制」的信號明確，中共應認清台灣人民只認可中華民國與民主自由制度。

在對台部分，公報指稱，要堅定推進「祖國和平統一進程」，完善促進兩岸交流合作、「保障台灣民眾福祉的制度安排和政策措施」，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一。

在港澳部分，公報指「必須嚴格依照憲法和基本法」，對香港、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定，「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」。

陸委會說，該份公報凸顯中國共產黨面對內外部治理困局與風險的極大挑戰，以及維護其高層權力封閉的極權體制，實難有高效完善的治理變革。「我們認為強化治理能力，關鍵在於傾聽民意及實現民主政治改革。」

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