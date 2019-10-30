中共四中全會權鬥聲激烈 與會人士全受嚴密監控

中共十九屆四中全會正在北京召開。（法新社）

2019-10-30 09:44:14

〔即時新聞／綜合報導〕中共十九屆四中全會28日起，一連4天在北京京西賓館閉門舉行，近400名中央委員、候補中央委員、中共中央機構和政府主要部門的負責人、各省（市、自治區）黨政「一把手」，及軍隊主要負責人出席會議。會前權鬥聲震天，中共領導人習近平與反習勢力激鬥，人事調動頻繁，不過，已有觀察指出，所有與會人都在這四天中被嚴密監控，很難聯絡，以保整個會議平順不出錯。

綜合媒體報導，中共四中全會早在今年8月就已決定10月召開，但習近平受迫於經濟下行壓力、香港問題及美中貿易及反習勢力的集結，一再拖延召開，以求先拆彈再開會。不過，從中傳出反習勢力不放過，雙方週旋，以致有各式權鬥傳言。

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不過，從本月20日起，北京街頭就展開更為嚴密的保安等級，以確保會議進行，而重中之重就是舉行四中全會的京西賓館；賓館四圍路口都有警察和警車駐守、重要路口更見軍警雙崗警戒。特殊的是，大量便衣警察出沒在附近。

另有網路爆料，指在這些中共重要黨官進住衣後，以北京武警為主力的保安系統，就已對相關人員進行嚴密監控，入住者不能隨意離開住所、聊天、串門子，表面理由是「保護安全」，另一層意思就嚴控串連。

而多位居住北京的異議人士，早就自揭受到上門監視，在家軟禁。

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