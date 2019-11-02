殺人犯出獄1天燒死 兒去年同地離奇暴斃

嘉義縣民雄鄉東湖村東勢湖一棟空屋起火。（記者蔡宗勳翻攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕「要命」巧合？71歲劉男8年前打死友人入獄，前天假釋，出獄不到一天，就於昨天凌晨在一棟空屋內被燒成焦屍；警方查出，劉翁獨生子去年也在該屋暴斃。父子2人在同棟屋死於非命，引人議論。

嘉義縣消防局昨天凌晨獲報民雄鄉東湖村一棟空屋起火，撲滅火勢後在屋內發現一具男性焦屍；警方根據證件查出死者是劉男。該屋無水無電，劉男非屋主或房客，起火原因待查。

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地方人士說，劉翁過去與兒子都是地方麻煩人物，不務正業又常酒後鬧事，父子多次出入監獄。2011年間，劉與友人起爭執，拿球棒痛毆友人致死，2012年4月被依傷害致死罪判刑8年4月定讞，入獄服刑。

劉的兒子也在該屋內暴斃，死因有多種版本，包括飲酒過量、吸毒猝死等，甚至有人說是餓死。

前嘉義縣議員黃嘉寬表示，劉翁前天出獄後打電話給他，因他人在外面，約了過幾天再見面敘舊，他勸勉劉出獄後好好過日子，未料遇上火劫。

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