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美墨圍牆被3千元電鋸鑿穿！ 川普竟稱：它很好修

川普表示，圍牆被鑿穿了是一回事，但是它很好修復。（美聯社）

川普表示，圍牆被鑿穿了是一回事，但是它很好修復。（美聯社）

2019-11-04 12:17:40

〔即時新聞／綜合報導〕川普任內力推的政策之一，就是要在美國與墨西哥邊境大規模地興建圍牆，以阻止中美洲移民進入美國。不過日前爆出，墨西哥走私集團光是靠一把100美元（約新台幣3千元）的電鋸就能鑿穿該牆，川普面對記者提問時對此緩頰，「鑿穿是一回事，但是它很好修復」。

綜合外媒報導，據悉墨西哥走私集團只靠價值100美元、在市面五金行常見的「往復鋸 」（Reciprocating saw），就能成功鑿穿邊境圍牆的鋼筋和混凝土部分，讓他們能繼續走私人口及毒品進入美國。

川普在白宮接受媒體提問時表示，他還沒有聽到關於邊境圍牆被鑿穿的報導，但他強調「我們擁有很堅固的圍牆，不過不管它有多堅固，嚴格來說你是可以鑿穿任何東西的」。

川普補充道，「鑿穿是一回事，但它很容易修復，我們會以這種方式建造圍牆的其中一個原因，就是它很容易修復，你可以直接把那部分填補回去。」

雖然已經在發現圍牆受損後派員前往修補，但當局也表示，走私集團還是會持續回到同一地點試圖入侵；因為即便焊接並修補了圍牆的受損部分，核心的金屬及混凝土部分也已經相對弱化。

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