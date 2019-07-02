私下設9500人臉書社團嘲諷移民 美邊境巡邏隊遭查

2019-07-02 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）傳出設立臉書秘密社團，邀請歷任成員，互相分享針對移民的種族歧視、性別歧視笑話。美國官方表示已介入調查。

據《BBC》報導，美國邊境巡邏隊傳出成員設立秘密臉書社團，邀請歷任和現任隊員，在社團中分享針對南美移民的種族歧視笑話、性別歧視哏圖（meme）等。

報導指出，這個社團約有9500人，有些貼文嘲笑諷刺試圖跨越邊境的移民之死，有些則以美國拉丁裔議員為汙辱對象。對此，邊境巡邏隊負責人卡拉·普羅沃斯特（Carla Provost）表示，這類行為完全失當，她說：「任何違反我們行為準則的員工都會被問責。」

據了解，這個秘密社團名為「我是10-15」，「10-15」是邊境巡邏隊「拘留中外國人」的意思。曾前往探視德州移民拘留中心的民主黨女性議員艾斯寇巴（Veronica Escobar）和奧卡西歐-柯提斯（Alexandria Ocasio-Cortez）皆為他們嘲諷的對象。

對此，美國海關及邊境保衛局（CBP）助理專員克萊因（Matthew Klein）表示，美國國土安全部已經對此社團展開調查，該社團中的言論已經違反了邊境巡邏隊的行為準則規範。

美國總統川普上任後施行非常強硬的移民政策，6月初美墨間才達成協議，試圖減少非法移民跨越邊境進入美國的數量。

近年來南美政經、社會局勢動盪不安，大批移民逃離原鄉往美國尋求新的生活，加上美國強硬的移民政策，導致移民拘留所爆滿，生活條件極度低落，幼兒死亡的消息也頻傳。上週美國國會同意撥款45億元美金（台幣約1400億元）協助美墨邊境的人道救援。

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