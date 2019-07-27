川普可以蓋美墨圍牆了！最高法院裁定准用25億美元國防經費

2019-07-27 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院當地時間26日裁定，允許川普政府繼續挪用國防部經費興建美墨邊界圍牆，推翻原先判決。川普事後在推特宣布這項消息，直呼：「是邊境安全和法治的大勝利！」

綜合外媒報導，保守派居多的最高法院，以5票贊成、4票反對的表決結果通過，推翻加州聯邦法官在6月底禁止當局挪用資金興建美墨邊境圍牆的判決。如今，川普政府可以使用25億美元（約新台幣770億元）的國防部資金在南部邊境蓋圍牆。

美墨邊境築牆是川普在2016年大選期間的重要競選承諾，今年1月，川普針對爭取築牆經費一事，和國會進行預算對抗，卻造成美國政府關門停擺長達35天，打破歷史紀錄，事後國會通過邊境安全法案，願意提供築牆費14億美元。

然而，這和川普最初要求的57億美元仍有一段距離，因此今年2月，川普繞過國會，宣布國家進入緊急狀態，動用總統權限挪移資金，其中有25億是國防部資金，遭美國公民自由聯盟（ACLU）等團體質疑提出訴訟，雖然判決中一度指出違法，但最新結果又為川普扳回一城。

對此，美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發布聲明，指責川普試圖破壞軍事戰備，浪費數十億美金在一個沒什麼用的牆上。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則稱判決結果「令人深感遺憾且荒謬」。

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