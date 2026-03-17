全聯驚見老鼠爽啃高麗菜！ 官方發聲明：緊急停業清消

全聯福利中心日前被網友指出，她在逛中和的一間門市時，發現有1隻老鼠竟然直接在開放式貨架區吃高麗菜。（圖擷取自Threads）

連鎖超市全聯福利中心日前被網友指出，她在逛中和的一間門市時，發現有1隻老鼠竟然直接在開放式貨架區吃高麗菜，她將這個荒誕的影像錄影後PO網，網友們看到後紛紛感到崩潰，事後全聯小編親自回覆，表示門市今早第一時間已暫停營業，進行全面清潔作業，並同步委請專業病媒防治公司到店進行完整防治與環境檢查。

該網友在社群平台Threads貼出一段影片，可以看到影片中有隻老鼠正在吃貨架上的高麗菜，另外一張照片是老鼠跑到跑到瓜果區的商品區域，原PO在貼文中表示，全聯的老鼠也喜歡高麗菜嗎？原PO在留言處補充，在中和，看到的當下有告知店員有一個男店員超猛的手套塑膠袋直接抓起來了，高麗菜後續我不知道他們怎麼處理我離開的時候是還擺在架上。

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網友們看到貼文後紛紛留言「是這間嗎？剛剛經過他們閉店消毒」、「完蛋了，料理鼠王現在也知道高麗菜正在全台話題上」，全聯小編也在貼文回覆「針對本次情形，小編確認門市今早第一時間已暫停營業，進行全面清潔作業，並同步委請專業病媒防治公司到店進行完整防治與環境檢查。後續將於完成消毒程序，並經專業確認環境安全與衛生無虞後，才恢復對外營業，造成顧客不安，真的很抱歉！我們會盡快徹底清消，讓大家安心採買。」

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