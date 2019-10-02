腦洞大開！川普想在邊境放蛇、鱷阻移民 允許士兵開槍打腿

2019-10-02 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，誓言打擊中南美洲非法移民，除興建美墨長城外，還曾一度考慮完全關閉美墨邊境，嚇壞白宮顧問，甚至還狂言，允許士兵開槍射擊移民腿部，阻止他們前進。

綜合外媒報導，《紐約時報》記者戴維斯（Julie Hirschfeld Davis）與席爾（Michael D. Shear）下週將出版新書《邊境戰爭：川普對移民的攻擊》（Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration），爆料美國總統川普為了兌現其移民政策而多次突發奇想的提案，及令幕僚們大感詫異的內幕。

多家媒體引述書中內容指稱，川普在今年3月在開會時突然下令，隔天完全關閉美墨之間長達3219公里左右的邊界，嚇壞在場人士，紛紛力勸總統，稱此舉恐困住在墨西哥的美國遊客，同時打擊兩國經濟，在幕僚勸戒下，川普勉強把關閉邊境期限延至下週，所幸川普最終打消念頭。

不過川普並未就此罷休，川普又想到，要在邊境長城設置護城河，裡面放滿蛇和鱷魚，或者在牆上設置高壓電以及可以貫穿人體的釘刺，甚至想要下令士兵可以再被移民丟石頭時開槍反擊，幕僚立刻跟總統表示這不合法，川普又轉為說，射擊移民腿部阻止他們前進的步伐，一樣遭幕僚以違法行為否決。

儘管川普這些異想天開的提議都在幕僚及顧問的努力下未付諸實施，但也埋下了時任國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）下台的因子，由於多次因移民問題與總統意見相左，川普終於忍不住要他走人。

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