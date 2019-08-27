斷非法移民翻牆念頭！美墨新邊境牆高5.5公尺

2019-08-27 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府致力防範非法移民，海關與邊境保衛局（Customs and Border Protection）日前公布新建完成的邊境牆，位於美墨邊境的尤馬市，又高又長的牆體，根除移民翻牆念頭。

綜合媒體報導，邊境局表示，川普上任後，就從亞利桑那州聖路易斯的西南邊境開始造牆，官方也在推特上發布邊境牆的影片，目前約96公里長，更以5.5公尺高的鋼製圓柱作為牆體，並預告於2020年底將完工727公里，為阻擋非法移民增強助力。

今年4月，尤馬市就曾發布緊急公告，表示有大批非法移民越界，請政府協助，這些移民帶著梯子翻過舊的隔離牆，因此新的邊境牆設計增強防禦系統，總共設置3個執法區，汰換舊式圍籬，決心要斷了非法移民翻牆念頭，美政府相信邊境牆正式完工後，將有效阻擋非法移民再次越界。

Construction crews continue work on the new border wall system along the SW border near San Luis, AZ. In partnership with @USACEHQ, CBP has constructed over 60 miles of new border wall system along the SW border since 2017 and expects to complete 450 miles by the end of 2020. pic.twitter.com/ZMVqVteMUN — CBP （@CBP） 2019年8月25日

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