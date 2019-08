斷非法移民翻牆念頭！美墨新邊境牆高5.5公尺

2019-08-27 11:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國政府致力防範非法移民,海關與邊境保衛局(Customs and Border Protection)日前公布新建完成的邊境牆,位於美墨邊境的尤馬市,又高又長的牆體,根除移民翻牆念頭。

綜合媒體報導,邊境局表示,川普上任後,就從亞利桑那州聖路易斯的西南邊境開始造牆,官方也在推特上發布邊境牆的影片,目前約96公里長,更以5.5公尺高的鋼製圓柱作為牆體,並預告於2020年底將完工727公里,為阻擋非法移民增強助力。

今年4月,尤馬市就曾發布緊急公告,表示有大批非法移民越界,請政府協助,這些移民帶著梯子翻過舊的隔離牆,因此新的邊境牆設計增強防禦系統,總共設置3個執法區,汰換舊式圍籬,決心要斷了非法移民翻牆念頭,美政府相信邊境牆正式完工後,將有效阻擋非法移民再次越界。

Construction crews continue work on the new border wall system along the SW border near San Luis, AZ. In partnership with @USACEHQ, CBP has constructed over 60 miles of new border wall system along the SW border since 2017 and expects to complete 450 miles by the end of 2020. pic.twitter.com/ZMVqVteMUN