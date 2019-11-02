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內鬼！走私軍用船給上海科技公司 美海軍中國裔軍官被捕

被捕的中裔美國海軍軍官楊帆。（翻攝自美軍官網）

被捕的中裔美國海軍軍官楊帆。（翻攝自美軍官網）

2019-11-02 12:12:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍驚傳內鬼！在中美關係緊張之際，美國司法部在當地時間1日宣布，海軍內有名中國裔軍官及其妻，因非法出口軍用設備至中國而遭起訴，同案被告還有另外2名任職科技公司的中國及員工，而起訴的罪名是「合謀向中國走私軍事充氣艇和發動機」，目前4人皆已被捕。

《華盛頓郵報》報導，34歲的中國裔美國海軍軍官楊帆（音譯，Fan Yang）擁有軍中最高機密安全權限，被指控與其33歲妻子楊秧（音譯，Yang Yang）和另2名中國籍商人葛松濤（音譯，Ge Songtao）及鄭艷（音譯，Zheng Yan）共謀，從加州某家美軍承包商購買軍用充氣船後，走私到中國。

報導指出，楊帆原屬美國海軍第五巡邏中隊，該中隊可飛行P-8海神式反潛巡邏機。而楊帆也是專精P-8反潛機武器與戰術的海軍飛行軍官，被捕前任於佛州傑克森維爾海軍航空站的海上巡邏偵察武器學校。

而美國司法部公布的起訴書指出，49歲的葛松濤是中國上海微風科技公司（Shanghai Breeze Technology）董事長，27歲的鄭艷則是該公司員工。而上海微風科技公司就是軍用充氣船的真正買主，不過楊帆夫婦分別擔任顧問和聯絡人，協助上海微風購入軍用船，並隱匿真實身分，他們還謊稱船隻是要出口到香港。

起訴書中寫說，楊秧、葛松濤和鄭艷被控提交假資訊，走私7艘船舶和8台發動機，這些產品都被送往上海微風在中國的辦公室。

《大紀元》則報導，上海微風是美國國防部主要的鋁合金供應商Metal Shark和全球最大複合材料公務船艇供應商BCGP，在大中華地區的獨家代理商以及技術合作單位，同時可協助購買軍事作戰巡邏艇、水上公安巡邏艇和執法挺，並自稱是Brunswick Commercial and Govt Products（巡邏艇製造商）的唯一中國代理商。

美軍官網也引述起訴書內容指出，楊秧的公司還曾經寄送2個裝有隨身碟的包裹給上海微風，而楊姓夫妻自上月17日就已被美方羈押。

依美國相關法律規定，美軍的供應商不得運送軍事設備到中國，可是自2016年11月至2019年8月，上海微風至少向楊秧在2015年創立的BQ Tree公司支付20.5萬美元（約新台幣622萬元）。美國聯邦調查局（FBI）調查指出，這是該公司2016年最主要的收入來源。

P-8海神式反潛巡邏機。（彭博）

P-8海神式反潛巡邏機。（彭博）

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