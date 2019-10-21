走私被抓包！ 法官傳喚13隻鸚鵡當「超萌證人」

2019-10-21 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕近日印度法院庭上出現審問「鸚鵡」的奇景！一名男子欲走私13隻鸚鵡到國外，結果在機場通關時被抓包，開庭時法官竟傳喚這群鸚鵡，當庭審問牠們，不過最後什麼都沒問出來。

據《印度快報》報導，來自烏茲別克的約諾夫（Anvarjon Rakhmat Jonov），15日在印度英迪拉甘地國際機場過海關時，海關人員發現鞋盒中藏著13隻奄奄一息的鸚鵡，打開後其中一隻還一度飛走，約諾夫還辯稱只是絨毛玩具，想走私帶回烏茲別克。

本案16日開庭時，這13隻鸚鵡也被傳喚為「證人」，牠們被分裝在2個籠子內帶進法庭，法官庫拉納（Manish Khurana）問牠們「你們被帶到哪裡去了」，這些鸚鵡沒有回答，只專心地啃著籠內的蘋果碎片。

庫拉納詢問海關人員，這些鸚鵡是否是禁出口的鳥類，海關人員表示，已確定鸚鵡是受到當地《野生動物法》限制的物種，後來這群鸚鵡移交給野生動物部門照顧，並依法拘留被告14天。

Delhi: 13 parrots produced before magistrate at Patiala House Courthttps://t.co/HoaKSEE4uW pic.twitter.com/OJ9x8CBRuC — The Indian Express （@IndianExpress） 2019年10月16日

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