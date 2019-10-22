美軍P-3C反潛機退出第一線 將由P-8A「海神式」全面接班

2019-10-22 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍最後1架現役P-3C「獵戶座」反潛機，日前結束海外部署任務，未來將全面退出第一線任務，由P-8A「海神式」反潛巡邏機接班。

綜合外媒報導，美國海軍航空第40巡邏中隊（VP 40）的P-3C分別派赴巴林伊薩空軍基地與日本嘉手納基地執行海外部署任務，在任務期滿後P-3C陸續返回美國本土。最後1架現役P-3C於10月9日結束巴林部署任務，返回位於華盛頓州惠德比島（Whidbey Island）海軍基地，未來P-3C也將全數退出第一線任務，由P-8A「海神式」反潛巡邏機接班。

美國海軍共計有117架P-8A飛機，其中72架將駐紮在傑克森維爾海軍基地（Jacksonville），45架將駐守在惠德比島海軍基地。退出海外部署的P-3C，未來仍將由後備單位持續操作，目前計畫將於2023年全數除役，美國海軍反潛單位也正持續進行後續機種P-8A換裝作業。

P-3C在古巴危機期間首次服役，自此之後在美軍每一場重大衝突都持續登場，第40巡邏中隊執行官帕森斯（Joe Parsons）表示，P-3C的耐用性是它經得起時間考驗的原因，即使其中1台發動機發生故障，其他3台渦輪引擎也可以使它保持運轉，由於獵戶座飛機無法在空中加油，這項設計能夠一次飛行10或12個小時。但是帕森斯也強調，P-3C有許多零件不再可用，已經達到了現代化升級的極限。

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