美國最強航母「福特號」重返海試 預計2024年前部署

美國最先進的核動力航空母艦「福特號」，在15個月的維修升級後，於25日重返海上進行測試，預計2024年前部署。（美聯社）

2019-10-28 16:18:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國最先進的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford，CVN-78），在15個月的維修升級後，於25日重返海上進行測試，並預計2024年前完成部署。

綜合外媒報導，25日上午10時後，福特號離開維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠的碼頭，回到大西洋上。海軍部長史賓塞（Richard Spencer）27日視察了福特號海上測試，他稱讚機組人員為福特號作出的努力，並稱這次測試為「一個偉大的里程碑」。

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然而福特號並不是這麼「一帆風順」，在上週國會的論戰中，眾議員露莉亞（Elaine Luria）才批評，這艘造價驚人的航母維修多時，根本是「核動力漂浮式駁船」。對此，史賓塞回應，他明白國會議員扮演監督的角色，但一味的批評並無濟於事；被問及福特何時準備好部署，史賓塞沒有確切時間，但保證2024年之前可以完成。

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