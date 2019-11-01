「血腥聖代」廣告標語玩過頭 麥當勞道歉下架

「血腥聖代」廣告惹議，麥當勞道歉下架。（圖片擷取自推特）

2019-11-01 09:25:44

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙麥當勞在萬聖節促銷活動時，打出「血腥聖代」（Sundae Bloody Sundae）廣告標語，音同1972年發生在北愛爾蘭的一場軍人大規模槍殺民眾的流血事件「流血星期日」（Bloody sunday），麥當勞為此發出道歉聲明，並將廣告下架。

推特上流傳一張照片，葡萄牙的一間麥當勞擺放上頭寫有「血腥聖代」的萬聖節促銷廣告；然而，歷史上的「流血星期日」則是一起英國軍人在北愛爾蘭，對著正在遊行且手無寸鐵的市民開槍，導致14死13傷的嚴重傷亡事件，愛爾蘭搖滾天團U2也創作《Sunday Bloody Sunday》紀念此事。

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麥當勞發布聲明表示，「血腥聖代」僅是葡萄牙小範圍店家的促銷標語，旨在用來慶祝萬聖節，並沒有要侵犯任何人的意思，「我們誠摯地向為此感到冒犯或憂傷痛苦的人致歉。」

但當年在「流血星期日」身亡的家屬接受《BBC》 訪問時表示，他一點都不覺得被冒犯，「這個標語出現在葡萄牙，他們不太可能一群人坐下來，存心拿這件事情來開玩笑」、「他們想出這個標語或許沒有惡意，也與流血星期日無關。」

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