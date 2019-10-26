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麥當勞冰淇淋機竟是「被故障」？前員工推特揭「真相」

曾在麥當勞工作的網友道爾21日在推特指出，「冰淇淋機從來沒壞過，只是要清理它需要花費3小時，所以我們常說它壞了，而且這樣就不用為顧客多提供冰淇淋了。掰掰。」。（圖擷取自推特）

曾在麥當勞工作的網友道爾21日在推特指出，「冰淇淋機從來沒壞過，只是要清理它需要花費3小時，所以我們常說它壞了，而且這樣就不用為顧客多提供冰淇淋了。掰掰。」。（圖擷取自推特）

2019-10-26 22:22:13

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名前麥當勞員工道爾（Will Doyle），近日在推特上揭秘，常常「故障」的冰淇淋機其實是「被故障」，根本從來沒有壞過！只是因為員工們不想花「3小時」清洗它，才會向顧客這樣說。

綜合外媒報導，英國的麥當勞顧客常被告知「冰淇淋機故障」，因為機器無法運轉，所以暫時無法供應冰炫風或奶昔。

但曾在麥當勞工作的網友道爾21日在推特指出，「冰淇淋機從來沒壞過，只是要清理它需要花費3小時，所以我們常說它壞了，而且這樣就不用為顧客多提供冰淇淋了。掰掰。」。

這則推文不僅獲得7萬2000個讚以及1萬1000次轉推，更「釣出」許多前麥當勞員工留言，而他們不僅「證實」道爾的說法，甚至還有網友指出，根本沒什麼人知道該怎麼清理或拆開「冰淇淋機」！

此外，也有網友補充，基本上夜班員工應該要常清理「冰淇淋機」和消毒其中的零件，但因為通常不會有人去清理，導致冰淇淋機內部的托盤會呈現綠色糊狀，甚至卡住整台機器。

麥當勞公司則在推特上聲明，「每24小時冰淇淋機會進行加熱殺菌，而每14天會將機器拆解，進行消毒與清潔。若為您帶來不便，我們深表歉意。」。

甚至還有網友指出，根本沒什麼人知道該怎麼清理或拆開「冰淇淋機」！（圖擷取自推特）

甚至還有網友指出，根本沒什麼人知道該怎麼清理或拆開「冰淇淋機」！（圖擷取自推特）

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