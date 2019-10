麥當勞冰淇淋機竟是「被故障」？前員工推特揭「真相」

2019-10-26 22:22:13

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名前麥當勞員工道爾(Will Doyle),近日在推特上揭秘,常常「故障」的冰淇淋機其實是「被故障」,根本從來沒有壞過!只是因為員工們不想花「3小時」清洗它,才會向顧客這樣說。

綜合外媒報導,英國的麥當勞顧客常被告知「冰淇淋機故障」,因為機器無法運轉,所以暫時無法供應冰炫風或奶昔。

但曾在麥當勞工作的網友道爾21日在推特指出,「冰淇淋機從來沒壞過,只是要清理它需要花費3小時,所以我們常說它壞了,而且這樣就不用為顧客多提供冰淇淋了。掰掰。」。

這則推文不僅獲得7萬2000個讚以及1萬1000次轉推,更「釣出」許多前麥當勞員工留言,而他們不僅「證實」道爾的說法,甚至還有網友指出,根本沒什麼人知道該怎麼清理或拆開「冰淇淋機」!

此外,也有網友補充,基本上夜班員工應該要常清理「冰淇淋機」和消毒其中的零件,但因為通常不會有人去清理,導致冰淇淋機內部的托盤會呈現綠色糊狀,甚至卡住整台機器。

麥當勞公司則在推特上聲明,「每24小時冰淇淋機會進行加熱殺菌,而每14天會將機器拆解,進行消毒與清潔。若為您帶來不便,我們深表歉意。」。

Btw, I used to work in McDonalds. The ice cream machine was never broke, it just takes 3 hours to clean so we used to say it was broke so we didn’t have to serve you lot ????????Cheers x