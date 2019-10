CIA密探解密：情報員愛去連鎖餐廳、送星巴克禮物卡

2019-10-20 23:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國中央情報局(CIA)前探員艾瑪瑞里斯(Amaryllis Fox)近日出版回憶錄《臥底生活》(Life Undercover:Coming of Age in the CIA),書中披露,中情局教官曾教導過一個特別的技巧,就是能利用「星巴克禮物卡」獲取情報,以及情報人員如何利用連鎖餐廳與咖啡廳。

綜合媒體報導,艾瑪瑞里斯在回憶錄中指出,教官曾傳授過探員可以送星巴克卡給線民,並交代「想見我時就去買一杯咖啡」,之後只要去網咖查各張禮物卡的餘額,如果發限哪張卡的餘額減少,就能知道哪位線民想要碰面,這個方法能免去每天開車四處查看粉筆印記、或觀察哪戶人家刻意拉低百葉窗,更重要的是,由於禮物卡「不須實名登記」,對於探員和線民兩造來說都非常安全。

此外,她還於書中透露,餐廳和咖啡店都是情報員的命脈,餐廳經常會提供協助,幫忙幹員接觸政府機關或恐怖組織的人,並讓會面看起來正常且偶然,尤期是像麥當勞、熊貓快餐、星巴克等連鎖店,不僅有標準化的裝潢格局,營業時間大多很晚打烊,對情報人員來說,都是很方便的活動場所。

