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向習近平放話？ 前中國副總理：中美經濟脫鉤將是一場災難

中華人民共和國前副主席的曾培炎警告，中美兩國經濟倘若脫鉤，不僅對兩國，對全世界而言都是一場災難。圖為習近平。（路透）

中華人民共和國前副主席的曾培炎警告，中美兩國經濟倘若脫鉤，不僅對兩國，對全世界而言都是一場災難。圖為習近平。（路透）

2019-10-30 22:26:03

〔即時新聞／綜合報導〕正值中共召開四中全會、中美貿易打打談談之際，被視為是江澤民的心腹、中華人民共和國前國務院副總理曾培炎昨（29）日在新加坡的一場會議上表示，中美兩國經濟倘若脫鉤，不僅對兩國，對全世界而言都是一場災難。

根據《南華早報》今日報導，曾培炎昨天出席一場在新加坡的會議上作出警告。曾培炎曾經在2003年至2008年擔任中華人民共和國前副總理，並且曾經身為中國經濟最高決策者。

曾培炎表示，世界上兩個最大的經濟體之間的脫鉤，像是目前兩國捲入貿易戰，只會增加全球企業和消費者的成本。他說，中美需要攜手合作，而不是退出甚至破壞現有體系。

曾培炎表示，「我主張亞洲要更加緊密地團結在一起，並且找到為和平與繁榮而努力的共同事業，然後我們才能敦促中美兩國找到共同的事業。」

外界預料，中共在此次四中全會上要處理的問題，包括中美貿易戰、香港問題、中國內部經濟問題以及派系鬥爭等等。

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