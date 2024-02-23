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大轉彎！男闖民宅刺傷護女勇父竟無保請回 花檢重開拘票逮人

花蓮檢方上午開出拘票，西林派出所已逮捕謝姓男子，移送花蓮地檢署偵辦。（警方提供）

花蓮檢方上午開出拘票，西林派出所已逮捕謝姓男子，移送花蓮地檢署偵辦。（警方提供）

2024/02/23 15:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮萬榮鄉西林村21日凌晨1點多發生男子闖入住宅，隨手拿刀恐嚇1對姊妹花，被父親發現後追上扭打，卻反被刺傷脖子，警方以現行犯逮捕後依恐嚇、傷害、侵入住宅送辦，但未留置24小時檢察官就諭知無保請回，引發部落恐慌，今天上午花蓮地檢署重開拘票，上午已將男子拘提逮捕。

花蓮地檢署上午重新對精神狀況不穩的謝姓男子開出拘票，警方說，今天上午8點半已在西林逮到人，送往地檢署進行偵辦。

花蓮檢方上午說明重開拘票理由，花檢主任檢察官蔡勝浩說，尊重21日當天值班檢察官考量，而案件收案後經分案程序，由另一位檢察官負責，並重新審閱被害人說法、卷宗及相關照片證據後，就案件事實有涉犯殺人未遂重罪的可能，且犯嫌可能有精神方面疾病，考量日後逃逸，為了慎重起見開出拘票。

蔡勝浩說，針對是否依照精神衛生法強制就醫的部份，目前還在調閱相關就醫紀錄，今日拘提到案後檢方將觀察其身心狀況，並進一步認定嚴重程度及再犯可能，做出進一步處置。

花蓮萬榮鄉21日凌晨1點多，48歲謝姓男子無故闖西林村一戶民宅後院，拿刀恐嚇女子「再動就殺死妳」，女子尖叫聲驚醒父親，勇父見女兒被脅，氣得追上去奪刀，反被刺傷脖子血流如注！精神不穩定的男子被警方以現行犯移送地檢署偵辦，然而前天檢方諭知無保請回，家屬昨天氣得投訴「難道要等到出人命」？

當初檢方無保請回的理由之一，是謝姓男子有悔意、也願意與被害人道歉，但被刺傷的楊爸爸今天說，他不會原諒一個跑到家裡要害他女兒的人，道歉就免了，只希望司法勿枉勿縱。

謝男被釋放消息傳出，西林部落族人炸鍋，昨一度傳出人跑到秀林、晚間又回西林。被害人兒子說，「那個人」有過吸毒史，還會騷擾女街友，甚至昨晚還去敲附近住戶的門，讓家人非常害怕，全村都怕自己變成下個受害人；為此西林（支亞干）部落會議主席已決定，近期內將召開部落會議進行討論。

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