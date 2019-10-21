防香港示威...中國禁運物品升級 台、澳也列控管地

2019-10-21 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動已持續超過4個月，中共為了打擊示威者，將百餘種貨物，諸如黑色衣物、口罩、反光背心等等，列為禁運名單，並嚴格查驗從中國寄到香港的貨物，陸續有人因此被捕，甚至為了防堵港人到台灣、澳門取貨，中共更進一步控管寄往台澳的貨物，讓許多物流業者敢怒不敢言。

根據中國人權雜誌《寒冬》報導，早在8月就有媒體曝出，為了切斷香港示威者的物資供應，中共當局明令禁止向香港、珠海、深圳等地郵寄雨傘、口罩、對講機、雷射筆等數十種貨物。

根據報導，記者最近取得福建省某物流公司的內部通知，最新禁運貨物的名單變得更細、種類更多，包含高爾夫球桿、籐條、美國國旗等上百種貨物都不準寄出到香港，且通知註明「包括但不僅限於這些物品」。一位匿名的物流公司負責人則表示，為了避免香港人從台灣、澳門取貨，寄往這兩個地的貨物也受到管控，相關外貿公司、物流公司的生意都受到不小影響。

而郵寄這些禁運貨物還成為中共抓捕的對象，報導指出，當局派出警力駐紮在轉運中心，嚴格審查寄到香港的包裹。福州市一生產手套的廠商，因為9月向香港郵寄50雙手套，相關人員被警方抓捕審問；浙江省也有物流公司員工告訴記者，警方要求一旦發現寄往香港的「違規品」，便要直接報警。

也有一些公司因「違規」而遭到重罰，浙江省一淘寶店家通過寧海韻達公司，向廣東寄出2個雷射筆，被警方截獲後，寧海韻達公司分別被開出人民幣3萬元（約新台幣12萬元）、2萬元（約新台幣8萬元）的罰單。

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