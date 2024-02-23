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警專女學生墾丁開毒趴還發限動 校方怒開除

警專指出，周生休學期間行為，違反紀律情節嚴重影響校譽，將依「臺灣警察專科學校學（員）生獎懲規則」最嚴厲處分予以開除學籍，絕不寬貸。（翻攝自臉書）

警專指出，周生休學期間行為，違反紀律情節嚴重影響校譽，將依「臺灣警察專科學校學（員）生獎懲規則」最嚴厲處分予以開除學籍，絕不寬貸。（翻攝自臉書）

2024/02/23 14:15

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警專女學生慘了！不認飯店開毒趴稱是「鹽巴」 男友坦承吸毒打臉

〔記者鄭景議／台北報導〕台灣警察專科學校第41期的周姓女學生，昨日傍晚與友人前往墾丁福華飯店開趴，周女還把過程PO上IG限動，結果被發現同行友人桌上擺著疑似K粉及食用工具的物品，目前該案恆春警方正調查中，警專也以違反紀律情節嚴重影響校譽為由，開除周女學籍。

據了解，一名警專學生日前在Dcard上以「學妹學壞了」為題發文，並附上同為警專學妹的限時動態，影片中被人看到有疑似K粉及食用工具的物品，怒批「保險櫃直接變拉K桌子，真的堪憂，建議復學直接驗尿」，也有網友將截圖放在臉書「靠北POLICE」上，嘲諷「要甲K才是孝廉給？」

儘管周女事後在IG上澄清，稱那個只是「鹽巴」，卻遭到網路上眾多員警取笑「說詞跟臨檢逮到的毒蟲一樣」；恆春警方循線找到周女及其男友，並將兩人帶回問訊，男友目前已坦承吸毒，桌上的「鹽巴」是毒品的可能性相當大。

警專表示，周姓女學生目前因左手肘受傷休學中，校方於周生休學期間，多次與家屬及學生保持聯繫，並叮囑生活作息應正常，務必遵守相關學校規範。

警專指出，周生休學期間行為，違反紀律情節嚴重影響校譽，將依「臺灣警察專科學校學（員）生獎懲規則」最嚴厲處分予以開除學籍，絕不寬貸，以儆效尤，並以此案例加強學生品德教育。

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台灣警察專科學校第41期周姓女學生，昨日傍晚與友人前往墾丁福華飯店開趴，周女還把過程PO上IG限動，結果被發現同行友人桌上擺著疑似K粉及食用工具的物品。（記者鄭景議翻攝）

台灣警察專科學校第41期周姓女學生，昨日傍晚與友人前往墾丁福華飯店開趴，周女還把過程PO上IG限動，結果被發現同行友人桌上擺著疑似K粉及食用工具的物品。（記者鄭景議翻攝）

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