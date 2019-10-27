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荷蘭調查：全球金融機構砸22兆 投資核武相關企業

據荷蘭國際非政府組織PAX調查，2017年至2019年，金融機構對核武飛彈製造相關企業的投資和融資的金額，比上次調查結果多出4成。（路透）

據荷蘭國際非政府組織PAX調查，2017年至2019年，金融機構對核武飛彈製造相關企業的投資和融資的金額，比上次調查結果多出4成。（路透）

2019-10-27 23:59:35

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭國際非政府組織PAX調查發現，2017年1月至2019年1月，金融機構對核武飛彈製造等相關企業的投資和融資總額為7480億美元（約新台幣22兆4400萬元）。

《共同網》今（27）日報導，PAX利用企業的財報及民間的企業數據庫進行了調查，對象包括相關製造洲際彈道飛彈（ICBM）的美國洛克希德･馬丁（Lockheed Martin）、開發核武器遠程轟炸機的美國諾思羅普·格魯曼（Northrop Grumman）、歐洲空中巴士集團（Airbus Group）在內的18家核武器相關企業。

該調查整理了向這些核武相關企業投融資，或持有已發行股份0.5%以上的金融機構，包括三菱日聯金融集團、瑞穗金融集團等8家日本公司，發現2017年1月至2019年1月的投資和融資總額為7480億美元，比上次調查結果多出4成。前次調查2014年1月至2017年10月的投資總額為5250億美元（約新台幣16兆1900萬元）。

負責調查的施耐德（Susi Snyder）表示，金融機構對波音公司（The Boeing Company）和法國軍火巨頭泰雷茲（Thales）的投資增幅最大。她也指出，自2017年制定的《禁止核武器條約》明文禁止援助核開發，以及人道主義意識抬頭，投資的核武的金融機構數量有減少傾向。

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