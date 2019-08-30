國防預算》國防部：中國規劃明年具備戰略核力量

2019-08-30 11:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍不斷強化軍力，對此，我國國防部今日送抵立法院的「108年中共軍力報告書」除維持去年論調，指共軍在2020年以前完備對台全面性用武作戰準備外，亦點出中國規劃在2020年，建立具備制約核大國、遏制核戰、保衛疆土之戰略核力量，並在2050年形成「核天一體」信息化核力量建設，以達「止獨、抗霸、控印、穩邊」的戰略需求。

國防部這份報告充分分析中國解放軍建軍構想，報告指出，中國持續換裝新型攻擊直升機、各式裝甲車輛，以及海軍「巨浪三型」潛射彈道飛彈、遠距潛射攻船飛彈等軍備，另也在2017年完成首艘自製型「野牛級」氣墊艇的成軍服役作業，首艘自製航艦也預計在今年服役。

至於中國對台軍事作戰整備，該報告一如去年的中共軍力報告書論述指出，中國迄今仍未放棄武力犯台，仍堅持「一個中國」原則，並否認「一中一台」及台灣政治實體地位，相關的作為對國軍的軍事威脅日益嚴峻。

另外，該報告也對中國今年演訓做出評析，除上月在中國東部、南部戰區主導，編組三軍、火箭軍、戰略支援部隊及聯勤保障部隊，於東南沿海地區進行年度計畫性三軍聯合演習。至於今年6月，中共「遼寧號」航艦編隊也在西太平洋、南海聯合操演，並經台灣海峽北返歸建，藉此展現遠海長航訓練及戰力建設成果。

報告分析，中國解放軍對台武嚇已不再隱晦，例如今年中國軍機一度蓄意踰越中線、今年6、7月的三軍聯合操演以及遠海長航訓練等，是藉由「經由例外、塑造慣例、形成常態」模式，加大對我軍事威懾，確保對我作戰優勢。

報告指出，共軍計劃在2020年前，完備對台全面性用武作戰準備，考量「損小、效高、快打、速決」的用兵理念，若對台動武可能行動，包括聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰。

但該報告也指出，中國在對台戰術戰法運用上，受限台海天然地理環境，登陸載具及後勤能力不足，目前尚未具備全面犯台的正規作戰能力，現階段對台仍然是以聯合軍事威懾、封鎖作戰與火力打擊可能性較大。另外，雖中國登陸作戰方面因受限複雜性及龐大後勤支援，雖中國持續加大登陸演習頻次及力度，但目前仍僅具備「奪我外、離島」作戰能力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法