美核彈存放歐洲秘密地點意外曝光！ 北約不願評論

2019-07-17 16:33

〔即時新聞/綜合報導〕一份由北大西洋公約組織(北約,NATO)相關機構公布的文件,竟意外洩漏美國於歐洲存放核子武器的多個秘密地點。對此,一名北約官員強調,文件並非由北約官方公布,因此不會多作評論。

綜合外媒報導,這份文件是由北約議會大會(NATO parliamentary assembly)國防及安全委員會所製作,內容顯示美國將超過150顆核彈存放於比利時Kleine Brogel、德國Büchel、荷蘭Volkel、義大利Aviano和Ghedi-Torre、土耳其Incirlik等5國共6個軍事基地內。

報導指出,這份名為「核威懾的新時代?現代化、武器管制與聯軍核子武力」(A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control and allied nuclear forces)的文件,是由加拿大參議員戴伊(Joseph Day)撰稿。上述核武基地資訊存在於該文件今年4月發布的初稿,即便上週發布的最終版本已經刪除這些敏感資訊,核武基地位置仍意外地被洩漏。

對此,一名北約官員表示這份文件並非出自於北約官方,而是由議會大會公布的,因此北約不會對相關的核武態勢議題多作評論。而北約議會大會至截稿前則是未見回應。

想看更多新聞嗎?現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法