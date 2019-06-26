為抗美國「違核協議」！伊朗強調：基於教義不核武

2019-06-26 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國去年退出「2015年伊朗核子協議」，尋求新的談判。伊朗表示會暫時留在協議中，和其他參與協議的國家對話，但隨著美國制裁日益加重，伊朗宣布27日將違反核協議對濃縮鈾的限制；這不意味著伊朗將重返核武之路。伊朗外交部長賈瓦德．扎里夫（Javad Zarif）強調，基於伊斯蘭教義，他們永遠不追求核武器。

據英國《衛報》報導，美國總統川普（Donald Trump）日前取消對伊空襲，宣稱是顧及此舉恐造成150人死亡。伊朗外長扎里夫認為，「你（川普）真的擔心那150條人命嗎？你們（美國）過去用核武殺害了多少人？用這些武器抹除了多少世代？我們才因為宗教觀，而從不會追求核武。」伊朗曾說，他們在意識形態上反對核武，不過基於民生用電需求會發展核能。

24日，美國對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及高層軍事將領實施財務制裁，進一步施壓德黑蘭。伊朗25日回應，美國此舉相當愚蠢，切斷了德黑蘭與華府的外交管道，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）更直言「白宮都是智能遲緩（mentally retarded）」，因為哈米尼沒有海外資產，更不會到美國旅行，這項制裁根本「沒用（useless）」。而華盛頓則說，本週會制裁扎里夫。

除了凍結資產，美國也藉著限制「伊朗與歐洲貿易」、「石油出口」，緊掐伊朗的經濟命脈。伊朗得不到歐洲在經濟面上的相挺，決定違反部分核子協議內容，在7月7日也將停止履行更多核協議內容。英、法、德國因此陷入兩難，一方面想保全核子協議，一方面在美伊衝突中找不到解決方案。英法德24日在聯合國安理會發布聲明，呼籲伊朗遵守核子協議。

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