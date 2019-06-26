冰冷政策下悲劇正在發生 外媒捕捉這畫面讓人鼻酸...

2019-06-26 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕美墨邊境的非法移民問題一直是兩國政治角力的重點議題，然而，人們討論的焦點往往聚集在冰冷的數據與政令文字，忽略了無數悲劇正在發生。近日外媒拍下一張令人難以忘懷的照片，喚醒人們注意非法移民試圖進入美國時所面臨的危險，

根據《CNN》報導，川普總統上台後，美國對墨西哥邊境政策出現巨大改變，而在過去數月內，一直有國際聲浪警告美墨邊境地帶的死亡人數會上升，這是由於非法偷渡者潛入美國的難度提高，人們被迫通過更危險的地區以通過邊境。

報導指出，來自中美洲國家薩爾瓦多的非法移民父親馬汀尼茲（Oscar Alberto Martinez）與他年僅2歲的女兒，經過逾1000英里（約1600公里）的漫長旅程，週日（23日）冒險通過美墨邊界格蘭河（Rio Grande）時不幸淹死，距離旅途終點僅一步之遙。他們的屍體翌日被發現，後經薩國當局證實死訊與死者身分。

照片顯示，馬汀尼茲冒險渡河前背起年僅2歲的愛女，並用身上單薄的黑色T恤將她包在背上，後者則以小小的右臂回摟父親的脖子，直至兩人不幸溺斃並被沖至岸邊時仍未分開。

畫面曝光後引發國際社會震撼，不少人聯想起2015年著名敘利亞男童伏屍照片，薩爾瓦多外交部長希爾（Alexandra Hill）亦出面哀悼死者，呼籲薩國人民留下來與政府一起度過經濟難關而非冒險北漂。希爾表示，「對於所有的家庭、父母，我懇求你們不要賭上一切，沒有什麼比生命更寶貴的東西了」。

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