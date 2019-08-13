飛彈試驗場爆炸 俄證實輻射量一度飆升16倍

2019-08-13 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國家氣象監測機構今（13）日證實，在靠近北極圈的飛彈試驗場發生爆炸後，附近城鎮的輻射量一度比正常數值高出16倍。

《法新社》報導，這起爆炸事件發生在上週四，造成5名科學家死亡，數人受傷送醫。俄羅斯核子機構後來證實，這些人參與了新型武器的測試。

俄羅斯聯邦水文氣象和環境監測局（Rosgidromet）週二表示，在爆炸發生後，距離悠諾科薩（Nyonoksa）試驗場約30公里的北德文斯克（Severodvinsk），伽馬射線的輻射量比正常數值高出「4至16倍」。

監測局表示，在北德文斯克8個觀測站中，有6個站點的輻射量較高，在2.5個小時後才恢復正常。其中一個站點測得輻射量為每小時1.78微西弗，遠高於當地平均值，但遠低於危險門檻。

北德文斯克的地方政府在爆炸發生後，最初有發布關於輻射量上升的資訊，但後來又下架相關內容，一名當地官員說，輻射量沒有高於正常值。

俄羅斯國營核子企業（Rosatom）先前表示，事發當時正在測試「以同位素為動力來源的液體燃料火箭發動機」，在場工作人員被爆炸威力拋入海中。

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