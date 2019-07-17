北韓警告美國 若與南韓軍演將影響非核談判

2019-07-17 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與北韓領導人金正恩在川金二會後，美國同意停止與南韓定期的大規模軍演，但計畫將於8月進行代號為「19-2同盟」（19-2 Dong Maeng）的聯合軍演，北韓外交部今（16日）警告，如果美國依然要進行軍演，會考慮取消當初停止試驗核武與試射洲際飛彈的承諾。

今年2月27日，川普與金正恩在新加坡舉行川金二會，美國同意終止每年定期與南韓進行的軍演，結束了持續58年的美韓春季聯合軍演，雙方今後只會有減少編製的小規模軍演。南韓國防部3月7日說明，下半年將會和美國舉行代號為「19-2同盟」的聯合軍演，以取代先前停止的軍演。

北韓外交部今日表示，美國明顯違反與北韓在新加坡發表的聯合聲明，如果美國與南韓進行「19-2同盟」聯合軍事演習，將會影響北韓與美國重啟核武談判的進程，並考慮是否恢復已停止的核子試驗。

北韓外交部解釋，聯合軍演可能是為入侵北韓進行的排練，既然美國單方面違背協議中的精神，北韓也沒有義務繼續遵守，如果美國依然要進行軍演，將會取消停止試驗核武與試射洲際飛彈的承諾。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法