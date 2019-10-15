香港人反抗》被捕上庭 越籍生：遭逼唱《願榮光歸警察》

2019-10-15 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕本月13日香港多區發生警民衝突，有2名男子因為涉「企圖縱火及管有攻擊性武器罪」遭警方逮捕。其中1名因頭部受傷不獲警方批准就醫，獲裁判官要求將他立即送往醫院。另有1名16歲越南籍的中二學生向法庭投訴，遭員警恐嚇，「待會打死你」，甚至強逼他唱《願榮光歸警察》（原曲為《願榮光歸香港》）。

根據《立場新聞》報導，2名被告因日前涉嫌企圖向旺角警署丟汽油彈遭警方逮捕，其中，中二學生被加控一項「管有攻擊性武器罪」，指他的住宅內有3個啤酒瓶製成的燃燒彈。案件今日於九龍城裁判法院開庭。

16歲越南籍中二學生的律師向法庭投訴，警方曾對其當事人揚言，「待會打死你」；「最憎越南人，法官都最憎越南人，判得你更重」；「抓你全家」等，甚至逼他唱《願榮光歸警察》，又在沒有搜查令及獲得屋內人的同意下強行搜查學生的住處。

裁判官考量該名學生曾2次留級後表示，考慮被告有重犯、受人影響風險、其家人管教能力的因素，有理由相信被告的家人在過往沒有給予被告應有的管教，要求家人尋找適合他的寄宿學校，並拒絕其保釋。

另一名被告的律師則指出，當事人被制伏後遭員警以警棍毆打頭部，造成頭部受傷，但警方卻拒絕讓被告就醫。裁判官則要求被告立即前往醫院，案件則押後至明日（16）再審。

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