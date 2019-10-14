香港人反抗》人潮擠爆「集氣大會」 籌委會提7願望

2019-10-14 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕「香港人權民主法案集氣大會」今日晚間7點於香港中環遮打花園舉行。湧入現場的人潮一波接一波抵達，集會地點已被人潮擠爆。雖然《蒙面法》已生效，不過部份人仍然配戴口罩，並且高喊「光復香港，時代革命」、「香港人反抗」等口號。集會籌委會也在現場發表7項願望，包括希望美國能盡快通過《香港人權與民主法案》。

綜合香港媒體報導，在遮打花園內則掛著寫有「香港警察、蓄意謀殺」的巨型布條，也有人有揮舞美國國旗。有中學學生站在高處演奏《願榮光歸香港》，現場人士則跟著樂聲合唱。

集會發言人表示，此次集會展示香港對爭取自由的決心，並指特區政府一直拒聽香港人的聲音。發言人表示，這是《蒙面法》生效後首次獲不反對通知書的集會，要展示「和理非」的聲音，促使美國通過《香港人權與民主法案》，讓世界知道香港人在壓力之下，不會放棄自由，也不會懼怕政府，希望香港警隊會和香港人一起，站在自由一方。

此次集會籌委會成員提出7個願望，包括：盡快通過《香港人權與民主法案》；重新檢視1992年《香港關係法》；停止向香港輸出人群管制武器；對香港人權打壓、不公義情況進行全面調查並作制栽；對香港作出適切的人道援助；派專員檢視香港政治危機；協助啟動國際司法程序，調查員警濫權問題。集會籌委會表示，香港人會恐懼但絕不退後，而《香港人權與民主法案》是我們其中一項武器，希望美國能盡快通過，並且執行最嚴厲的版本。

另外，在港鐵中環站，由美心集團經營的星巴克並沒有營業，而門外有數名蒙面的鎮暴警察戒備，中環站內部分出口也有鎮暴警察駐守。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法