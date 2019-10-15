遭「香港解密」鎖定後收恐嚇 陳奕齊等8台灣人個資被曝光

2019-10-15 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕「香港解密」網站公佈了上百名香港示威者個人資料，如今就連聲援香港的台灣人也遭鎖定。據本報爬梳該網站後發現，包括基進黨主席陳奕齊在內，至少有8名台灣人的個資遭該網站曝露，甚至傳出有台灣人個資被曝光後，收到假帳號的「恐嚇威脅」。

據該網站「百家姓氏」中羅列的資料顯示，包括基進黨主席陳奕齊、台灣公民陣線發起人江旻諺、台灣人權促進會秘書長邱伊翎、台北市議員邱威傑的助理等8人都遭該網站登錄。所有遭登錄者的大頭貼旁都被印上「暴徒」兩字，除了生日、本名、職業以外，有的人連護照號碼都曝光。

根據「報橘 」網站，有遭登錄的台灣人表示，自己不是公眾人物，竟然也被調查。而最令他感到害怕的，不僅是個資完全被公開，就連行蹤也一清二楚，害怕自己未來將有可能「無法再進入香港」。

該名台灣人表示，自從個資遭洩漏之後，臉書就開始收到假帳號的「恐嚇威脅」，著實令她心生畏懼。根據「報橘」網站，該名台灣人收到的恐嚇訊息中聲稱，他已遭人鎖定為「姦殺」的目標，另有訊息要該名台灣人「小心」，聲稱「躲在台灣香港都沒有用，都是中國的土地」。

該名台灣人要求，政府不僅要對香港提出實質的「人道救援」，更要對於未來台灣人恐遭生命迫害提出保護傘，否則人人將成下一個李明哲。

根據香港《頭條日報》報導，該網站曾一度遭停止運作，不過近日再度復活，並且成立了多個網站域名，有被公開資料的人士稱每日均收到騷擾電話及訊息。報導指出，個資遭公開的人數多達500名。

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