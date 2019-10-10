鐵證如山！中國挖祖墳惡行曝光 維吾爾人入土難安

2019-10-10 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年擴大迫害新疆人權，惡行罄竹難書，當局不僅廣興再教育營關押數百萬維吾爾人，後者如今就連死後也不得安息，外媒披露，新疆政府正大規模破壞維吾爾墓園，大舉挖墳並把屍骨任意棄置於地，至今已有數十座墓園遭摧毀。

《法新社》與非營利組織「地球升起聯盟組織」（Earthrise Alliance）針對中國政府摧毀維族墓園一事進行調查，在分析衛星影像後發現，當局至少從2014年就開始有計劃地破壞維吾爾人墓地，其中被證實的就已有至少45個墓園，而政府在過去2年內將行動升級，短短2年已有至少30個維族墓園消失在塵土中。

《法新社》記者實際走訪新疆一處墓園，發現遍地都是被從墓中挖出、隨意棄置的人骨，本應整齊的磚丘也被破壞地讓人無法看出原始模樣，讓已有多年歷史的莊嚴墓園宛如荒土一片，而在當地發現的骨頭經過專家鑑定後也獲證實是人骨。

雖然中國政府一貫將此類行動推給「城市發展」，但流亡海外的維吾爾人卻直言，「破壞（墓園）是國家鎮壓行動的一部份，（當局）藉此控制維吾爾人生活的各個面向」。

一名遭挖祖墳的維吾爾人休達亞爾（Salih Hudayar）表示，挖墳搗墓是政府當前積極進行的行動之一，意圖消除維族人對其身分的認同，以達到「漢化」的目標，他說，這也是政府持續摧毀維族歷史古蹟建築的原因，藉由破壞這些具有歷史意義的實質物體，將可抹殺下一代維族人與歷史、祖先的連結。

隨著中國國家主席習近平獲終身任期，當局陡然加大迫害宗教力道，舉凡佛道、基督教及伊斯蘭教均受到不同程度的打壓，其中以新疆少數民族穆斯林的處境最為艱困。除遭大量關入再教育營等非人道設施外，維族人還被運至他省充當免費勞工；地方政府持續派遣大量漢人入住維族家庭，白吃白喝之餘順便就近監視維族人，當地此前更嚴格執行連坐法，若有人赴外地探親逾時未歸，其親友將被關入再教育營以儆效尤。

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