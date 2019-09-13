四肢掰開壓地電擊 新疆女子監獄殘酷折磨手法曝光

2019-09-13 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國長年在新疆實施高壓統治，關押數百萬少數民族，一名費盡千辛萬苦終於逃離當地的漢人近日接受外媒訪問，披露在新疆女子監獄工作及被羈押過程的所見所聞。

美國《自由亞洲》電台報導，新疆當局對境內穆斯林實施鐵腕統治，加上祭出諸多連坐法、旅遊禁令等手段，導致當地消息被全面封鎖，惟有在極少數人幸運逃出後，又恰巧逃亡者無親屬被政府掌握作為人質，當地人的悲慘處境才得以曝光。

現年37歲，從新疆出逃的漢人孔元峰在新疆多次因發表不滿政府言論而遭到拘留，期間曾被關進阿克蘇市看守所長達半年之久。孔元峰表示，看守所關押的全是逃亡到東南亞的政治犯，被抓回來後全部被關入監獄，裡面生活條件很差，犯人吃不飽、睡不飽，每天帶著腳鐐，「磨到腳後跟的骨頭都外露」。

孔元峰因「散播反政府言論」罪名在新疆反覆入獄，累計坐牢8年10個月，出獄後他被安排進行工程勞動性工作，曾隨著工程隊進入當地的女子監獄。他說，該監獄關押了500名所謂的「恐怖份子」，但實際上就是維吾爾人。

孔元峰表示，女子監獄由全副武裝的武警看守，若有囚犯不服，輕則以帶電警棍電擊，重責開槍射擊，「若不聽話，他們（獄警）就用內嵌鋼絲、有拇指粗細的皮管子抽打女犯人，最少10下、最多200下」，他說，若還是不聽話，女囚犯將被壓倒在地，雙手雙腳掰開固定在水泥地上，再以電警棍電擊，同時潑上冷水，手段無比兇殘。

據悉，孔元峰此前從烏魯木齊輾轉經過河南鄭州、西安、廣州，再從廣州出境前往韓國，現落腳美屬北馬利安納群島的塞班島，終於獲得自由。

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