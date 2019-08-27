參訪新疆「處處感受到恐懼」 外籍記者：這真的是集中營

2019-08-27 17:54

〔中央社〕一名阿爾巴尼亞的教授兼記者日前在網路上發布自己受中國政府邀請前往新疆訪問的見聞感受。他說，自己本來認為外界對維吾爾人遭遇的報導是假新聞，去了以後才確定這真的是「集中營」。

中國當局今年初開始組織一些媒體到新疆參訪，但都必須是官員隨行及官方安排的路線，事後中國便以一些外國媒體對新疆「再教育營」的友善報導大肆宣傳，反駁許多國家對新疆人權狀況的批評。

但阿爾巴尼亞的教授兼記者賈孜何（Olsi Jazexhi）卻未被官方的安排「收買」。

綜合自由亞洲電台及德國之音（Die Stimme Deutschlands）報導，他在25日、26日上傳影音平台Youtube的影片中表示，對中國朋友感到抱歉，雖然接受了款待去新疆，但必須對那裡的情況使用「集中營」這個稱呼，還說親眼所見讓自己瀕臨崩潰。

賈孜何說，這些訪問參觀都是預先安排，訪問團沒有行動自由，所見過的一些村民都是當局挑選並背熟標準答案的人，但他仍處處能感受到當地人的恐懼，他去過的清真寺也能感覺到無處不在的恐懼感。

他與一名土耳其的同事在新疆喀什和維吾爾人聊天，被陪同的漢人發現，當漢人走過來時，那些維吾爾人驚慌四散；大陸當局安排訪問團參觀的都是空蕩蕩的清真寺。

記者團在阿克蘇所謂職業培訓中心（即再教育營）訪問的年輕男女已經被關一到兩年，其罪行是未經官方允許私自讀古蘭經、一天做5次禮拜和在網上閱讀宗教文獻等，但中心的老師向記者團介紹，這些人是「極端分子」和「恐怖分子」。

他說，被關押者首先得認罪，承認自己違反規定閱讀了古蘭經或做禮拜，接下來要表示悔改，第3步就是自願要求接受培訓。新疆穆斯林只有兩種選擇：要麼進監獄，要麼接受大陸當局的洗腦。

他認為，這些所謂的培訓中心完全是按照歐威爾（George Orwell）描繪極權主義的小說「1984」裡的模式建造的，「我不敢相信21世紀還會有這樣的政權…從那時刻起我跟中國決裂了」。

有中國官員問這些參訪媒體的感受，他說，太可怕了，如此集體羞辱維吾爾人，其實是在傷害中國。後來官員開始生氣，一名官員以威脅的口吻要求賈孜何的同事，回去後不要報導一些負面的東西，官員還反問記者，「給關押的穆斯林提供免費培訓和伙食不是很好嗎？」

官員說，新疆有68所像這樣的培訓中心。賈孜何認為他所參觀在阿克蘇市的培訓中心很糟糕，但其他沒有被安排參觀的可能更糟糕。

賈孜何說，「感謝中國當局的款待，但我必須說出真相」他希望中國吸取歷史教訓，不要把整個維吾爾民族轉化成自己的敵人。

中國的白皮書裡稱這些都是預防恐怖主義的措施。但他說，這是在集體拘禁、羞辱和極端化維吾爾人，這樣做必將會造成惡果。希望中國關閉這些拘禁中心，讓維吾爾人回家與親人團聚。

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