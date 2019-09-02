新疆大濫捕 近兩年23萬人判刑入獄

2019-09-02

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府在新疆維吾爾族自治區廣設「再教育營」，對當地少數民族進行思想改造，引發全球譴責。紐約時報分析未經報導的中國官方數據，進一步發現在過去兩年裡，新疆維吾爾族和哈薩克族人士被逮捕、審判、入獄的案件大幅增加，但許多指控和定罪根本相當薄弱且草率。

紐時八月卅一日報導，中國政府近年在新疆厲行「嚴打（strike hard）」維安行動，光是二○一七至一八年間，就有二十三萬人被判監禁等刑罰，比新疆地區過去數十年的任一時期都還多。以一七年為例，新疆被判處五年（含）以上徒刑的被告，人數多達八萬七千人，佔當地全部被告的八十七％，但其他地區獲判相同程度刑罰者，僅佔全部被告的十四％。再者，新疆人口僅佔全中國二％，但被警方逮捕的人數卻佔全中國廿一％；新疆警方在一七年逮捕的人數，更是○七年的十倍。

批評者指出，逮捕行動通常沒有充分證據，指控的罪名也有誇大之嫌，審判過程更是十分草率，而且一旦罪名成立，將被送往偏遠、擁擠的監獄，面臨虐待、重度勞力等酷刑。專門研究中國法律的美國喬治華盛頓大學法律學院教授克拉克（Donald C. Clarke）更質疑，當地法官在審理大量案件時，可能僅是將空白文件發給警方，任由警方或檢察機關填入罪名。

約在十年前移民澳洲的維族人尼札米丁（Almas Zinamidin）表示，他一直在為妻子申請移居澳洲簽證，妻子卻突然被判處七年徒刑，原因可能是曾前往穆斯林國家埃及就學兩年。他也警告，現在全球都在談論新疆「再教育營」，但面臨牢獄之災者也持續增加，且可能受到更嚴酷的監控。

此外，針對中國政府宣稱「再教育營」人數正在縮減，澳洲拉特普大學（La Trobe University）新疆問題專家雷國俊（James Leibold）也指出，被關入「再教育營」者若願意配合，努力表現效忠中共，就可能移往管理較不高壓的營區；反之，只要有一絲反抗意圖，就可能真正落入黑牢。

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