中國攝影師盧廣在新疆被捕近1年 其妻突發聲：他已經回家

2019-09-10 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名攝影師盧廣自2018年11月3日至新疆旅行後便與家人失聯，全無音訊至今近1年。其妻徐小莉9日突然在推特發文，透露「盧廣幾個月前已經在家」。

徐小莉PO出2張盧廣的攝影工作照，表示「感謝大家一直以來的關心關注，我的先生盧廣幾個月前已經在家，他現在工作和生活都很好。我們希望安安靜靜生活，不想被打擾，所以一直沒有發布消息告訴各位朋友。恕不一一回復，再次感謝」！

根據《美國之音》指出，盧廣1961年生於浙江金華，1993年投入紀實攝影工作，主要關注環保、愛滋病、吸毒與社會底層等議題，並獲荷賽世界新聞攝影比賽金獎、尤金·史密斯人道主義紀實基金攝影獎等多個國際獎項。

不過，盧廣在2018年11月至新疆旅行時突然與外界失聯，直至1個多月後，家屬才接到他被喀什警方逮捕的消息，且警方並未提供書面通知、未告知逮捕原因。

此事引起國際社會高度關注，美國國務院在《2018人權國別報告》中提及盧廣的案例，「保護記者委員會」等多個國際組織呼籲中國政府釋放盧廣，並停止拘押記者。

今年8月底，無國界記者組織宣布，盧廣與來自其他11個國家的12名記者獲得2019年國際新聞自由獎項提名，頒獎儀式將於本週四（12日）德國柏林舉行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法