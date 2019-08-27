外媒曝新疆再教育營受害者證詞 戳破中國美麗謊言

2019-08-27 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆實施高壓統治，大量興建再教育營，關押數百萬少數民族穆斯林，中國政府本月中發布白皮書，除大力吹捧新疆反恐計畫取得勝利外，還聲稱再教育營是「美麗的校園」，對此有外媒取得受害者證詞與相關證據，當場戳破當局的謊言。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國政府16日發布的《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，近日持續引發國際輿論熱議。內容顯示，中國政府試圖美化迫害、打壓人權的行為，並把關押300萬維吾爾人的事實「合法化」，旨在抵禦來自外界的批評。

《寒冬》稱，中國在新疆白皮書中慣以含糊其辭的說法蒙蔽讀者，還大言不慚地表示政府為被關押者提供免費職業技能教育培訓，更稱在廣泛設立再教育營後，新疆社會治安明顯好轉，民族平等、宗教和睦，人民生活安定祥和。

然而，看在受害者眼中，這份白皮書無異於滿紙謊言，一名英籍維吾爾人表示，嚴密掌控與關押體系早在3年前就已悄悄進駐當地，許多新疆人都遭到抓捕與關押，且為防消息外流，新疆民眾若與海外家屬有所聯繫，可能會被盯上而面臨更為嚴厲的打壓，導致當地民眾紛紛主動與海外親屬斷了聯繫，但這也讓他們的困境更顯嚴峻。

專家指出，即便以偏向政府且扭曲的《反恐怖主義法》做為標準，當局口中的職業技能教育營依舊是非法的存在，「所有的拘押都是非法的，沒有拘留理由，更沒有批准人與釋放日期等資料」，「中國政府在沒有任何法律依據的狀況下拘留國民，就是由國家帶頭違法」。

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