中國變本加厲迫害維吾爾人 美媒揭幕後原因

2019-02-24 23:33

〔編譯陳成良／綜合外電報導〕近幾年，中國變本加厲迫害新疆維吾爾人，美國網路媒體「商業內幕」（Business Insider）23日以1張地圖分析，揭示幕後的原因，指出中國打擊維族人的主要原因之一，與中國領導人積極推動的「一帶一路」計劃有關，因為維族人居住在這個項目「最關鍵的核心位置」。

從「商業內幕」製作的地圖，可以看出新疆在「一帶一路」的重要地位。圖中淺線色區塊為一帶一路路線，黃色實線為現有鐵路，黃色虛線為「一帶一路」計劃的鐵路，紅色實線為現有天然氣運輸路線，虛線為計劃中的天然氣運輸路線。

在新疆黨委書記陳全國的鐵腕治理之下，當局嚴打維族人的伊斯蘭信仰和習俗，其中包括禁止維人配戴頭巾和蓄鬍、不允許成立可蘭經研讀小組，也禁止維族公務員在齋戒月期間禁食。

維吾爾族人正被中國政府密切監視，以防出現任何聚眾暴力事件。據聯合國人權專家去年8月表示，根據多項可靠報告，中國在西部新疆地區拘留了一百多萬維吾爾族人，並且迫使多達200萬人接受再教育和洗腦。

在美國維吉尼亞州的維族活躍人士魯珊‧阿巴斯（Rushan Abbas）告訴「商業內幕」，中國強力鎮壓新疆維族人，與「一帶一路」有關，因為維族人居住在這個項目「最關鍵的核心位置」。阿巴斯在華府批評中國人權紀錄6天後，她在新疆的姐姐和阿姨無故失蹤。

中國少數民族政策專家阿德里安‧曾茲（Adrian Zenz）此前告訴《紐約時報》，自從中國推出「一帶一路」計劃後，新疆局勢發生了巨大變化，成為經濟發展的「核心區域」。另一方面，北京做了許多努力，以確保參與「一帶一路」計劃的國家不會為新疆維族人發聲。

喬治華盛頓大學學者羅伯茲也指出，「一帶一路」倡議正是北京目前迫切需要清理維族人口的原因之一。他說：「若看看習近平的一帶一路倡議，新疆是一個關鍵地方，將是中國擴張所有經濟到中亞和南亞，以及延伸進入歐洲的真正起點。」

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