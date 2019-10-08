民調：香港特首評分再創新低

2019-10-08 18:52

〔中央社〕一項民調顯示，香港行政長官林鄭月娥的評分下跌至22.3分，再創新低。此外，68%受訪者反對港政訂立禁止蒙面規例。

香港電台報導，香港民意研究所近日訪問了1000人，結果發現林鄭月娥的評分是22.3分，支持率淨值是負65個百分點，是她上任以來的新低。

此外，68%受訪問時反對訂立禁止蒙面規例，支持的則有30%。

香港民意研究所前身是香港大學民意研究計畫，負責人是鍾庭耀。此前，民意計畫因為常被指親泛民主派，今年2月宣布脫離港大獨立運作，目前依靠眾籌經營。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法