林鄭月娥民望暴跌！評分僅32.8 創歷任香港特首新低

2019-06-25 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學民意研究計畫今（25）日發布停止運作前最後一次特首民望調查，因處理「反送中」事件不當而備受抨擊的林鄭月娥，最新評分暴跌到32.8分，為香港歷任特首最低紀錄。

綜合港媒報導，港大民研本次調查是在本月17日至20日隨機抽樣電話訪問1000名18歲以上港人，結果顯示，林鄭月娥整體最新評分僅32.8分，比上次調查（本月3至6日）暴跌了10.5分。

調查發現，支持林鄭月娥當特首的比例僅23％，比上次調查下滑了10個百分點；反對比例高達67％，增加10個百分點，民望淨值達到負44％，是上任以來新低。其中，18至29歲受訪者，反對比例高達90％，大專以上學歷受訪者，反對比例為75％。

林鄭月娥的整體評分和支持率皆為她上任特首以來的歷史新低，同時也創下香港歷任特首最低整體評分紀錄，上任特首梁振英最低分為37分，前特首曾蔭權最低分為39.3分，首任特首董建華任內低點為36.2分。

港府民望同樣大幅下跌，受訪者對政府的滿意度僅18％，不滿意比例大增16個百分點，高達72％，滿意度淨值是負53個百分點，為2003年7月以來新低。其中，對政治現況的不滿率達81％。另外，對港府的不信任比率達60％，是1992年進行相關調查以來新低。

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