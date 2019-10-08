禁蒙面後續抗爭 林鄭：情況若惡化 不排除任何止亂選項

2019-10-08 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥4日引用《緊急法》通過《禁蒙面法》後，今日（8日）出席行政會議前接受媒體訪問，表示近日看到香港各區出現嚴重的破壞行為，港鐵癱瘓、特定商店被砸，給社會製造很大恐慌。林鄭痛批，民眾「私了」盛行，一些違法行為已到「無底線及無法無天」，政府會以最大決心制止。

綜合港媒報導，面對記者提問《禁蒙面法》施行後，局勢並無平息的跡象，是否會引用《緊急法》通過其他措施，例如切斷網路，林鄭月娥表示，一項新法和政策公布後，都要一段時間才看得出是否有成效，暫時沒有計劃再引用《緊急法》立新法規。

林鄭月娥重申，立《禁蒙面法》有兩個目的，一是要協助警方辨別違法者的身份，二是有阻嚇作用，特別是針對未成年示威者。林鄭表示，開學後被捕人士當中，18歲以下佔4成，全社會要提醒未成年人，不應參與政治活動，切勿以身試法。

記者提問是否會要求中央政府協助，林鄭月娥表示，目前需要時間讓《禁蒙面法》發揮成效，香港應自行找到解決辦法，這也是中央的立場，但如果情況太過惡劣，「不能排除任何選項」。

對於前港督彭定康批評《禁蒙面法》是「瘋狂」行為，林鄭月娥表示，希望外國政客要客觀認清事件的本質，不應惡意批評或「撐腰」，否則是不負責。她想反問外國議員，如果發生在他們國家，會採取甚麼行動。

對於有警員三番兩次強脫記者防毒面具，林鄭月娥表示，《禁蒙面法》是新法，新聞工作者在前線有戴口罩的合理理由。至於如何平衡符合立法目的和保障有需要戴口罩的人士，她會要求不僅警方，也包括新聞處在內，在政府內部繼續研究如何做好平衡。

林鄭月娥也提到，反送中運動受傷害的是廣泛市民，經過4個月，零售和餐飲業的基層員工受影響，政府會為這些行業提供支援。至於旅遊業方面，9月份的旅客量下跌3至4成，而10月黃金週，旅客減少超過5成；8月酒店入住率下跌28％，很多商場被迫提早休息，她呼籲房東和地產商同舟共濟，提供舒緩措施。

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