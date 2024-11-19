美製長程飛彈「解鎖」 允烏國攻俄本土

美國總統拜登已批准烏克蘭使用美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）長程飛彈，攻擊俄羅斯境內目標。（美聯社檔案照）

2024/11/19 05:30

拜登「畢業倒數」贈大禮

〔編譯林家宇、陳成良／綜合報導〕美國總統拜登卸任倒數兩個月，對鏖戰逾兩年半的烏俄戰爭做出重大政策轉變，同意烏國使用美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）打擊俄羅斯本土目標。根據美國官員說法，基輔應會先將ATACMS用於鎖定俄國西部邊境的俄軍和北韓部隊，保護自八月起逆襲俄國庫斯克州的烏軍。俄國國會議員則警告，此舉恐使戰事升級為第三次世界大戰，美國總統當選人川普陣營對此也大加撻伐。

俄議員︰可能升級世界大戰

ATACMS是由美國洛克希德馬丁公司生產的彈道飛彈系統，射程可達三百公里，是西方國家提供給烏克蘭最具威力的武器之一。烏國先是在去年十月取得短程ATACMS飛彈，接著在今年三月獲得長程飛彈，但僅限用於打擊烏克蘭境內俄軍佔領區目標。烏軍四月便以ATACMS飛彈襲擊克里米亞半島和東南部的俄軍據點。

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美官員說，放行對俄境內使用ATACMS，是對莫斯科讓北韓部隊協助作戰的回應，擔心庫斯克的烏軍若無法以長程武器防禦，有遭俄方進攻輾壓的危險。紐約時報指出，美方並未預期這項決策會對戰爭走勢產生根本性影響，目的之一是警告平壤當局，人民軍部隊將面臨飛彈威脅，勿再派遣更多兵力為俄軍助陣。此外，即使無法撼動戰線，拜登認為此舉仍可達成若干只有以長程飛彈才能取得的潛在效益。

拜登同意烏軍使用長程ATACMS飛彈後，烏軍將可鎖定俄國內陸軍營、關鍵軍事設施、後勤節點、彈藥庫和補給線等目標，有效削弱俄朝聯軍攻勢。基輔期望在庫斯克佔有的逾一千平方公里領土，能在未來的談判中做為交換俄佔區的籌碼。

拜登政策轉向的另一個重大影響，在於英國和法國等盟友可能跟進，同意烏方在俄國境內動用類似ATACMS的「暴風影」巡弋飛彈。英國廣播公司（BBC）報導，暴風影飛彈最大射程約二五○公里，被視為摧毀堅固掩體和彈藥庫的理想武器。英國首相施凱爾已喊話：「我們需要加倍支持烏克蘭」。

拜登這項決定引發俄國強烈反彈。俄國總統普廷曾警告，若允許西方武器用於襲擊俄國領土，莫斯科將視為北大西洋公約組織（NATO）成員國「直接參與」戰爭。川普長子小唐納也痛批，「軍工複合體似乎想在我父親有機會締造和平、拯救性命之前，讓第三次世界大戰爆發」。

G20評估 北韓恐派十萬兵助俄

另一方面，彭博披露，廿國集團（G20）部分成員國評估，若平壤與莫斯科同盟持續深化，北韓可能派遣多達十萬兵力援助俄作戰，此舉不僅可能擴大歐洲戰事，更恐將影響印太安全。消息人士指出，北韓部隊料將採分批輪調制、而非一次性部署。烏克蘭駐南韓大使波諾馬倫科證實，估計約一．五萬名北韓部隊將部署在庫斯克州及烏東俄佔區，每隔數月輪調一次。

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