擊潰《禁蒙面法》！ 網友出奇招：絲襪套頭、韓國瑜面具…

2019-10-04 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威者為保護身分免於曝光，遭港警清算，紛紛戴上口罩上街抗議。而即將實行的《禁止蒙面規例》（《禁蒙面法》）將讓示威者的處境更為險峻、艱難。對此，網友們在悲憤之餘，不忘尋求對策，包含絲襪套頭、造型編髮、小熊維尼造型面膜等、膠帶黏臉、穆斯林裝束，以及戴上高雄市長韓國瑜款式的易容面具。

臉書粉專「美到沒朋友」今（4日）發文 說，香港特首林鄭月娥今天下午通過《緊急法》所給予之權限訂定《禁止蒙面規例》，將於明（5）日凌晨0時起正式生效，也就是說以後在香港抗議是不能戴口罩的。文末更氣得直呼，「那我絲襪套頭總可以了吧！」

單就「模糊、扭曲」五官特徵的目的而言，絲襪套頭的效果絕佳無比。對此，網友也紛紛留言說，「好主意，但也好心酸」、「笑著笑著就哭了」。

而悲憤之餘，網友也不忘發揮「Be water！」精神，紛紛腦力激盪、尋求各種可行的解套方法，例如造型編髮、小熊維尼造型面膜等、膠帶黏臉，以及穆斯林裝束。

除此之外，臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」今也發文推薦一款製作精良的高雄市長韓國瑜面具，其中連痣的位置都準確點出、仿製得維妙維肖。

對此，網友紛紛驚嘆，「我生平第一次想買韓市長的產品，請幫我送到香港！」、「可以直接走進中聯辦」、「笑到你心裡發韓～」、「意圖使港警嘔吐」。

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