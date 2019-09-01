反送中》銀髮上街「守護孩子」 網友悲憤：這什麼政府？

2019-09-01 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中原訂由民陣發起的「831大遊行」最終因警方反對而取消，仍有不少香港人自發上街表達訴求。銀髮蒼蒼的長者昨晚（31日）也上街與港人同行，守護香港的心意令人鼻酸、動容，也讓網友悲憤感嘆，究竟是怎樣的政府，才會讓應當安養天年的銀髮長者都要冒險挺身。

根據臉書粉專「維修香港－關懷社區服務隊」 的貼文，網友投稿表示，遊行路上遇到滿頭銀髮的長者，身穿寫著「守護孩子」的黃色背心、戴上防護眼罩、防毒面具等裝備，還不忘叮嚀年輕的示威者走前面、注意安全、並自願擔任「顧後」的任務。

貼文一出，長者上街守護香港的心意令人肅然起敬、感激，也讓網友悲憤、痛心感嘆究竟是怎樣的政府，才會讓應當安養天年的銀髮長者都要上街冒險挺身，「哪個社會迫使孩子及長者去前線守護家園？」、「應該頤養天年的老人家，居然都要戴上裝備」、「感謝每位銀髮族為了保護孩子而不顧安危，但你們上半生已奉獻在建立香港，你們趕快回家，守護香港的責任輪到我們...」。

而港警日漸激烈的鎮壓手段，也讓網友對長者的安危感到擔憂，「叫他們趕緊離開啊，黑警連老人家都會打！」、「銀髮族小心啊，你們身體沒有我們晚輩強壯，好擔心你們吃到催淚彈，身體不舒服」、「多謝您好意，但趕快回家，祝平安」。

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